Путин: Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти

Президент напомнил, что Россия никогда не отказывалась от работы с европейскими компаниями.

Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Глава государства отметил, что для этого европейские компании должны обеспечить России долгосрочную, устойчивую совместную работу. Он уточнил, что с их стороны должен последовать отказ от политической конъюнктуры. Также Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от работы с европейскими компаниями.

Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что российским энергокомпаниям надо использовать момент с ценами на нефть.

Видео: официальный сайт президента России