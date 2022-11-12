Путин: российским энергокомпаниям надо использовать момент с ценами на нефть

Российским энергокомпаниям надо использовать момент с ценами на нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.
По словам главы государства, изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности. Он добавил, что это неизбежно произойдет. В связи с этим Путин призвал российские компании использовать текущий момент.
Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками.
Владимир Путин, президент РФ
Также президент обратился к правительству и Центральному банку с просьбой взять этот процесс под контроль.
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области.
Видео: официальный сайт президента России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все