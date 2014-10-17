Никитин рассказал главе государства о подготовке профессиональных кадров в регионе.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства рассказали о социальном развитии региона по итогам 2025 года. Также Никитин рассказал о подготовке профессиональных кадров в Нижегородской области. Он подчеркнул, что регион входит в число лидеров по реализации федерального проекта "Профессионалитет".

Никитин добавил, что в Нижегородской области создают федеральный технопарк "Нижполиграф", благодаря которому все больше детей выбирают нужные экономике естественно-научные и технологические профили. По его словам, одной из успешных практик, стимулирующих у детей любовь к науке, систему "Кванториумов".

Видео: официальный сайт президента России