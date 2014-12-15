Путин допустил прекращение поставок газа в ЕС

Глава государства поручит правительству проработать вопрос экспорта природного газа на перспективные торговые площадки.

Президент России Владимир Путин допустил прекращение поставок газа в страны Евросоюза. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы государства, Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки сейчас, а не через месяц. Он напомнил, что страны ЕС планируют ввести ограничения на покупку российского газа. Путин отметил, что на фоне таких ограничений открываются другие рынки.

Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться. Владимир Путин, президент РФ

Также Путин добавил, что поручит правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос экспорта природного газа на перспективные торговые площадки.

Ранее Путин заявил, что во всех федеральных округах России снизилась преступность.

Видео: официальный сайт президента РФ