Путин: во всех федеральных округах России снизилась преступность

Глава государства добавил, что также снизилось количество рецидивных преступлений.

Во всех федеральных округах России снизилась преступность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

По словам главы государства, по итогам 2025 года ведомству удалось добиться положительных результатов, о чем свидетельствуют объективные данные. Путин отметил, что сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах страны. Кроме того, снизилось количество рецидивных преступлений.

На должном уровне был обеспечен общественный порядок при праздновании 80-летия Великой Победы, проведении Международного арктического форума "Арктика – территория диалога", Международного экономического форума "Россия – исламский мир" и других масштабных мероприятий. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин обратил внимание на рост подростковой преступности.

Видео: официальный сайт президента России