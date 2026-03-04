По словам главы государства, доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в стране. Об этом он рассказал на расширенном заседании коллегии МВД.

По словам главы государства, доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Он подчеркнул, что данная ситуация требует адекватного и оперативного реагирования. Путин отметил, что молодых людей целенаправленно втягивают в преступную деятельность. Кроме того, почти половина подростков совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия.

На защиту детей от вовлечения, в частности, в диверсионную, террористическую деятельность направлены прошлогодние изменения в Уголовном кодексе. Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на их совершение, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России