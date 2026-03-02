Путин провел встречу с губернатором Амурской области

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона.

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

Орлов доложил главе государства о социально-экономическом развитии Амурской области. По его словам, в регионе реализуется 64 новых проекта. Их общая капитализация составляет 2,4 трлн рублей. Также Орлов рассказал, что будет создано дополнительно 18 тысяч рабочих мест, а уровень средней безработицы составляет 1,1%.

Также глава Амурской области доложил президенту о реализации двух мегапроектов. К ним относятся газоперерабатывающий завод "Газпрома" и газохимический комплекс компании "СИБУР".

Видео: официальный сайт президента России