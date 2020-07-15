Путин поручил предусмотреть возможность продажи лекарств через "Почту России"

Задача будет реализована в срок до первого марта 2026 года.

Российский президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2026 года предусмотреть федеральному правительству в законодательных нормативно-правовых актах возможность продажи лекарственных препаратов через сервис "Почта России". Соответствующее поручение главы государства дано по результатам совещания с членами кабинета министров. Политический лидер .... Обеспечить внесение... изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарств через отделения почтовой связи акционерного общества "Почта России". текст перечня поручений от Кремля Путин поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям. Фото: официальный сайт президента России