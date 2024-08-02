  1. Главная
Путин поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям
Сегодня, 11:57
Глава России направил задачу на реализацию правительству.

Российский президент Владимир Путин поручил федеральному правительству и Народному фронту "За Россию" провести мониторинг назначения по стране ежемесячных пособий на детей из многодетных семей. Соответствующее поручение главы государства дано по результатам совещания с членами кабинета министров.  Политический лидер заметил, что целью такой работы должно стать совершенствование механизмов социальной выплаты такой финансовой поддержки гражданам, а также принятие мер по стимулированию занятости родителей с детьми. 

... Обеспечить проведение мониторинга правоприменительной практики назначения на детей из многодетных семей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

текст перечня поручений от Кремля

Фото: официальный сайт президента России

