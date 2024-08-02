Путин поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям

Российский президент Владимир Путин поручил федеральному правительству и Народному фронту "За Россию" провести мониторинг назначения по стране ежемесячных пособий на детей из многодетных семей. Соответствующее поручение главы государства дано по результатам совещания с членами кабинета министров. Политический лидер заметил, что целью такой работы должно стать совершенствование механизмов социальной выплаты такой финансовой поддержки гражданам, а также принятие мер по стимулированию занятости родителей с детьми.
... Обеспечить проведение мониторинга правоприменительной практики назначения на детей из многодетных семей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
текст перечня поручений от Кремля
Путин поручил установить переходный период для МСП для выбора налогового режима.
Фото: официальный сайт президента России
