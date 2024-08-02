Путин поручил установить переходный период для МСП для выбора налогового режима

Поручение дано по итогам заседания с кабмином России.

Российский президент Владимир Путин поручил федеральному правительству предусмотреть в 2026 году переходный период для выбора малым бизнесом оптимального налогового режима. Соответствующее поручение главы государства дано по результатам совещания с членами кабинета министров. Чиновники должны обеспечить предпринимателям время для внесения правок, касающихся оптимального режима по налогообложению.

.... Обеспечить внесение в законодательство изменений.... в том числе микропредприятиям.... рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке. текст п5речня поручений от Кремля

Фото: официальный сайт президента России