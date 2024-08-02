Путин поручил установить переходный период для МСП для выбора налогового режима

Российский президент Владимир Путин поручил федеральному правительству предусмотреть в 2026 году переходный период для выбора малым бизнесом оптимального налогового режима. Соответствующее поручение главы государства дано по результатам совещания с членами кабинета министров. Чиновники должны обеспечить предпринимателям время для внесения правок, касающихся оптимального режима по налогообложению.
.... Обеспечить внесение в законодательство изменений.... в том числе микропредприятиям.... рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке.
текст п5речня поручений от Кремля
Путин поручил создать в Петербурге национальный центр горных инженеров.
Фото: официальный сайт президента России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все