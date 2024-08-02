  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин поручил установить переходный период для МСП для выбора налогового режима
Сегодня, 10:43
162
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Путин поручил установить переходный период для МСП для выбора налогового режима

0 0

Поручение дано по итогам заседания с кабмином России.

Российский президент Владимир Путин поручил федеральному правительству предусмотреть в 2026 году переходный период для выбора малым бизнесом оптимального налогового режима. Соответствующее поручение главы государства дано по результатам совещания с членами кабинета министров. Чиновники должны обеспечить предпринимателям время для внесения правок, касающихся оптимального режима по налогообложению.

.... Обеспечить внесение в законодательство изменений.... в том числе микропредприятиям.... рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке.

текст п5речня поручений от Кремля

Путин поручил создать в Петербурге национальный центр горных инженеров.

Фото: официальный сайт президента России 

Теги: бизнес, владимир путин, мсп, переходный период
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии