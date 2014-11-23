Путин поручил создать в Петербурге национальный центр горных инженеров

Национальный центр "Корпус горных инженеров" займется опережающей подготовкой кадров и научным обеспечением минерально-сырьевого комплекса страны.

Владимир Путин распорядился создать в Санкт-Петербурге национальный центр "Корпус горных инженеров". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Площадкой для новой структуры определен Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Основная деятельность центра будет направлена на кадровое и научное сопровождение минерально-сырьевого комплекса России.

В числе ключевых задач новой организации значится координация работы высших учебных заведений в части разработки образовательных программ. Особый упор планируется сделать на опережающую подготовку инженерных, научно-педагогических и научных кадров для горнодобывающей отрасли.

