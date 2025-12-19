Путин провел рабочую встречу с Голиковой

Глава государства обсудил с вице-премьером развитие системы здравоохранения.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства обсудил с Голиковой развитие системы здравоохранения. По словам вице-премьера, в стране реализуют три национальных проекта, которые связаны со здравоохранением в той или иной мере. Основным проектом является "Продолжительная и активная жизнь". В проекте "Семья" власти реализуют федеральный проект по охране материнства и детства.

Также Голикова рассказала про новый проект, который получил название "Новые технологии сбережения здоровья". Здесь идет речь о подготовке новых клинических баз и разработке новых лекарственных препаратов.

Ранее мы сообщали, что Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином.

Видео: официальный сайт президента России