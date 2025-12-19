Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином

Глава государства отметил, что итоги минувшего года и планы на будущее стороны обсуждают в символичный день.

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что итоги минувшего года и планы на будущее стороны обсуждают в символичный день. Он напомнил, что по китайскому народному календарю сегодня отмечается "Установление весны". По словам Путина, для российско-китайских отношений "любое время года – это весна". Он поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с Новым годом и наступающим Праздником весны, с которым придет год Красной огненной лошади.

Ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами. Вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России