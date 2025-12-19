  1. Главная
Сегодня, 7:09
Путин: влияние повышения НДС на цены будет краткосрочным

По словам главы государства, в начале 2026 года инфляция незначительно ускорилась.

Влияние повышения НДС на цены будет краткосрочным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, в начале 2026 года инфляция незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы. Он уточнил, что на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении.

Президент добавил, что по оценкам и Правительства, и Центрального банка влияние этих изменений на цены будет краткосрочным. Он напомнил, что в России уже была такая практика.

Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поздравил Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса".

Видео: официальный сайт президента России

