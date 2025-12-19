Путин поздравил Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса"

Глава государства отметил, что это очень хороший результат.

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Совета федеральной территории "Сириус" Елену Шмелеву с началом строительства филиала "Сириуса" в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу со Шмелевой. Ему рассказали о расширении международного сотрудничества "Сириуса". Особое внимание было уделено созданию международной общеобразовательной школы "Сириус" и центра по работе с талантами детей и молодежи в Казахстане. Путин отметил, что это очень хороший результат.

Это по сути то, о чем мы с президентом Казахстана договаривались, когда он приезжал в Россию, знакомился с работой "Сириуса". Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России