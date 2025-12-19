  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин оценил стоимость Гренландии
Сегодня, 7:08
45
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин оценил стоимость Гренландии

0 0

По словам главы государства, Соединенные Штаты "потянут" покупку Гренландии.

Президент России Владимир Путин оценил стоимость Гренландии. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

По словам главы государства, Соединенные Штаты "потянут" покупку Гренландии. Он подчеркнул, что стоимость острова должна выглядеть в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия в XIX веке продала американцам Аляску. Путин подсчитал, что сумма может составить от 200 млн до 1 млрд долларов.

Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Адыгеи.

Фото: официальный сайт президента России

Теги: владимир путин, гренландия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии