Президент России Владимир Путин оценил стоимость Гренландии. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

По словам главы государства, Соединенные Штаты "потянут" покупку Гренландии. Он подчеркнул, что стоимость острова должна выглядеть в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия в XIX веке продала американцам Аляску. Путин подсчитал, что сумма может составить от 200 млн до 1 млрд долларов.

Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру.



Владимир Путин, президент России

Фото: официальный сайт президента России