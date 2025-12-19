  1. Главная
Сегодня, 14:43
Путин провел встречу с главой Адыгеи

Главе государства доложили об экономических и социальных показателях в республике.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Об этом сообщили в прес-службе Кремля.

Главе государства доложили об экономических и социальных показателях в республике. Кумпилов отметил достижения Адыгеи в сельском хозяйстве и развитии туристических маршрутов. По его словам, в регионе зафиксирован рекордный урожай пшеницы. Он уточнил, что вышло больше 60% на круг озимой пшеницы.

Также Кумпилов заявил, что Адыгея сильно развила бренд местного сыра. Он уточнил, что в республике произвели больше 32 тысяч тонн продукта. Кроме того, инвестиции идут в сельское хозяйство. Глава региона напомнил о строительстве маслоэкстракционного завода и двух рисозаводов.

Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Совбезом формирование многополярного мира.

Видео: официальный сайт президента России

