Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Об этом сообщили в прес-службе Кремля.

Главе государства доложили об экономических и социальных показателях в республике. Кумпилов отметил достижения Адыгеи в сельском хозяйстве и развитии туристических маршрутов. По его словам, в регионе зафиксирован рекордный урожай пшеницы. Он уточнил, что вышло больше 60% на круг озимой пшеницы.

Также Кумпилов заявил, что Адыгея сильно развила бренд местного сыра. Он уточнил, что в республике произвели больше 32 тысяч тонн продукта. Кроме того, инвестиции идут в сельское хозяйство. Глава региона напомнил о строительстве маслоэкстракционного завода и двух рисозаводов.

