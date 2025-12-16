Вахтовый автобус врезался в грузовик под Тюменью

Смертельное ДТП могло произойти из-за того, что водитель автобуса заснул за рулем.

Автобус и грузовик столкнулись в Тюменской области. Жертвой аварии стал один человек, пострадали 11 пассажиров, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В понедельник 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 60-летний автобус влетел в попутно двигавшийся грузовой автомобиль. В это момент в икарусе ехали 19 человек и два водителя.

В результате происшествия пострадали 12 пассажиров автобуса. Сотрудники МЧС провели деблокировку одного из пострадавших. Двух человек госпитализировали, остальных после осмотра отпустили домой.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту смертельного происшествия в Исетском районе. Предположительно, ДТП могло произойти из-за того, что водитель заснул за рулем. Установлено, что автобус двигался из Уфы в Сургут.

Ранее мы сообщали, что в ДТП с фурой в Омской области погибли водитель легковушки и его пассажирка.

Фото: прокуратура Тюменской области