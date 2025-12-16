Вахтовый автобус врезался в грузовик под Тюменью

Автобус и грузовик столкнулись в Тюменской области. Жертвой аварии стал один человек, пострадали 11 пассажиров, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В понедельник 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 60-летний автобус влетел в попутно двигавшийся грузовой автомобиль. В это момент в икарусе ехали 19 человек и два водителя.
В результате происшествия пострадали 12 пассажиров автобуса. Сотрудники МЧС провели деблокировку одного из пострадавших. Двух человек госпитализировали, остальных после осмотра отпустили домой.
Региональная прокуратура организовала проверку по факту смертельного происшествия в Исетском районе. Предположительно, ДТП могло произойти из-за того, что водитель заснул за рулем. Установлено, что автобус двигался из Уфы в Сургут.
Ранее мы сообщали, что в ДТП с фурой в Омской области погибли водитель легковушки и его пассажирка.
Фото: прокуратура Тюменской области
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