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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

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Среди пострадавших есть беременная женщина и три ребенка.

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участие пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Об этом информирует телеканал "360".

Инцидент произошел 4 августа в Новой Москве, в районе аэропорта Внуково. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали десять человек: все – пассажиры автобуса. Среди пострадавших числится беременная женщина и трое несовершеннолетних. В настоящее время им оказывается медпомощь.

Для эвакуации людей задействован вертолет Бк-117. Предварительная причина ДТП – необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями. А результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей.

Видео: Telegram / На видео видно, 112
 

Теги: автобус врезался в грузовик, дтп, москва
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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