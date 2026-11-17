Грузовой автомобиль на скорости въехал в остановившийся на ЗСД мусоровоз.

Авария с участием грузовых автомобилей произошла на вантовом мосту ЗСД между Белым и Васильевским островом. Предположительно есть погибший, сообщил Telegram-канал Дорожный Контроль СПБ | ЛО.

Судя по кадрам с места ДТП, столкнулись мусоровоз и грузовик. У одного из автомобилей сильно повреждена передняя часть: смят капот, разбиты фары и деформирован передний бампер.

Очевидцы пишут, что грузовой автомобиль на скорости въехал в остановившийся на ЗСД мусоровоз. По неофициальным данным, одного пострадавшего зажало в кабине, второй погиб на месте.

Автомобильное движение в настоящий момент осуществляется по одной полосе. На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что два человека погибли в ДТП с грузовиками на "Скандинавии" в Ленобласти.

Видео: Дорожный Контроль СПБ | ЛО