В аварию на трассе Р-122 попали ВАЗ-2115, LADA Largus и Chevrolet.

В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями. Об этом рассказали представители регионального МВД. Известно, что авария зафиксирована в Грибановском районе на 698-м километре трассы Р-122 Каспий. По предварительным сведениям, столкновение допустил 32-летний водитель из Тамбовской области, находившийся за рулем LADA Largus. Он ударил Chevrolet, который двигался в противоположном направлении. за рулем транспортного средства находился 37-летний мужчина из Подмосковья.

После этого автомобиль ВАЗ-2115, двигавшийся в попутном направлении, под управлением 25-летней жительницы Волгоградской области, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. пресс-служба МВД РФ по региону

Пострадавшими считаются водитель LADA и двое его пассажиров - жители Тамбовской области, а также водитель Chevrolet и трое его пассажиров, включая несовершеннолетних девочек (9 и 15 лет), являющихся жительницами Московской области. Все травмированные госпитализированы. По факту ДТП ведется проверка.

После ДТП в Сосновом Бору госпитализировали трехлетнюю гражданку США.

Фото: Вконтакте/Новости Воронежа | РИА "Воронеж"