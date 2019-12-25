В Подмосковье закрылись все 53 АЗС сети "Трасса"

Деятельность российских автозаправочных станций "Трасса" приостановлена, так как владельцу сети, ПАО "ЕвроТранс", грозит процедура банкротства. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства по энергетике в Московской области.
Из 53 автозаправочных станций ПАО "ЕвроТранс" бренда "Трасса" не функционируют все 53 АЗС. В настоящее время собственник имущества компании - Газпромбанк лизинг (АЗС предоставлялись ПАО "ЕвроТранс" в лизинг) осуществляет изъятие (53 - Московская область, четыре - другие субъекты РФ).
пресс-служба Мнэнерго в Подмосковье
По данным регионального профильного ведомства, 40 АЗС уже опечатаны, а доступ сотрудников к ним закрыт. Также езе 17 АЗС будут изъяты специалистами до конца недели.
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Фото: Piter.tv
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