Дизельное топливо для морозов появилось на АЗС Ленинградской области

Автозаправочные станции Ленинградской области начали продавать зимнее дизельное топливо. Переход с летнего варианта проходит постепенно, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Зимнее дизтопливо обходится дороже из-за более сложной технологии производства и использования специальных присадок. При этом оно помогает уменьшить вероятность поломок автомобилей и сбоев в работе топливной системы в холодную погоду.
В зависимости от класса топливо сохраняет эксплуатационные характеристики при температуре до -35 градусов. Единой даты перехода на зимний дизель нет: обычно заправки начинают менять сезонный ассортимент в октябре.
Петербург выходит из топливного кризиса.
Фото: Piter.tv
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