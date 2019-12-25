Дизельное топливо для морозов появилось на АЗС Ленинградской области

Зимний дизель начали продавать в Ленобласти, но автомобилистам придётся платить больше.

Автозаправочные станции Ленинградской области начали продавать зимнее дизельное топливо. Переход с летнего варианта проходит постепенно, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Зимнее дизтопливо обходится дороже из-за более сложной технологии производства и использования специальных присадок. При этом оно помогает уменьшить вероятность поломок автомобилей и сбоев в работе топливной системы в холодную погоду.

В зависимости от класса топливо сохраняет эксплуатационные характеристики при температуре до -35 градусов. Единой даты перехода на зимний дизель нет: обычно заправки начинают менять сезонный ассортимент в октябре.

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Фото: Piter.tv