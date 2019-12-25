Петербург выходит из топливного кризиса

Ситуация находится на особом контроле федерального центра и Смольного.

Очереди на автозаправках Петербурга и Ленинградской области практически исчезли, однако топливный кризис в регионе еще не завершен. Самые тяжелые дни с километровыми пробками у бензоколонок позади, но ситуация остается напряженной: топливо завезли еще не на все станции, а на многих АЗС продолжают действовать жесткие ограничения.

Автомобилисты отмечают в социальных сетях, что на популярных сетевых АЗС ("Тебойл", "Роснефть", "Киришиавтосервис") время ожидания сократилось до 15 минут, а в спальных районах очереди исчезли вовсе. Однако рынок лихорадит через одну станцию – снабжение выровнялось лишь частично. На многих заправках (в частности, сети "Газпромнефть") сохраняется вынужденная мера отпуска топлива — не более 40 литров в одни руки, чтобы ресурса гарантированно хватило всем желающим.

Ситуация находится на особом контроле федерального центра и Смольного. Поскольку временный спрос превысил объемы текущих поставок, правительство РФ и Минэнерго перешли к ручному управлению логистикой:

Нефтяные компании обязали перенаправить дополнительные объемы нефтепродуктов с заводов напрямую на питерские нефтебазы. РЖД за последние двое суток (20–21 сентября) выделила "зеленый коридор" для ускоренной доставки цистерн на распределительные станции Ленобласти. В эксплуатацию вводятся новые резервные мощности хранения. Именно эти меры позволили сбить ажиотажный спрос в минувшие выходные.

Несмотря на стабилизацию ситуации, стоимость бензина и дизеля остается высокой и нестабильной. Согласно данным мониторингового сервиса Russiabase.ru, средние цены сегодня составляют:

АИ-92: 66,41 руб./литр (улучшенный АИ-92+ – до 108 руб.)

АИ-95: 72,13 руб./литр (премиальный АИ-95+ – 73,15 руб.)

АИ-98: 100,63 руб./литр

АИ-100: 99,71 руб./литр

Дизельное топливо (ДТ): 80,76 руб./литр (улучшенное ДТ+ – 82,43 руб.)

Газ / Пропан: 50,65 руб. / 38,04 руб.

Сам дорожный трафик пришел в норму. Несмотря на дождливую осеннюю погоду, утренний час пик 21 сентября город прошел на комфортные 5 баллов. Очереди больше не блокируют правые полосы движения, как это происходило в середине месяца. Самыми плотными участками остаются Витебский проспект, Московское шоссе на въезд в город и Большой Сампсониевский проспект. Водителям также стоит учитывать текущие ограничения, введенные ГАТИ.

Ранее мы сообщили о том, что инфляция в Петербурге в августе ускорилась до 6,06 % за год.

Фото: Piter.TV