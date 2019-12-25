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Мертвого подростка нашли под окнами многоэтажки в Подмосковье
Сегодня, 12:41
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Мертвого подростка нашли под окнами многоэтажки в Подмосковье

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Обстоятельства гибели мальчика устанавливаются.

В Зеленограде возле одного из домов 15-летнего подростка обнаружили без признаков жизни. О смерти школьника сообщил MK.RU.

По предварительной версии, подросток мог свести счеты с жизнью. При осмотре были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. 

Тело мальчика увезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установят точную причину смерти. Также на месте работала следственная группа.  В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге на углу Северного и Гражданского проспектов нашли тело 12-летней школьницы.

Фото: Piter.TV 

Теги: зеленоград происшествия, подростки
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости России,

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