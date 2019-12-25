Подростки в Ташкенте заставили ребенка проглотить магнитный браслет

Мальчик, испугавшись расправы со стороны обидчиков, не стал рассказывать об этом родителям.

В Ташкенте старшеклассники заставили ученика третьего класса проглотить металлический магнитный браслет. Инцидент произошел на перемене в школьном туалете, сообщила пресс-служба офиса детского омбудсмена Узбекистана.

Запуганный мальчик не рассказал о случившемся взрослым, испугавшись мести со стороны обидчиков. Родители узнали об этом через несколько дней, когда состояние ребенка ухудшилось. Врачи обнаружили в кишечнике школьника браслет, который разделился на несколько частей.

Медики провели экстренную операцию и удалили фрагменты инородного тела, им пришлось иссечь около пяти сантиметров кишечника. Сейчас ребенок еще остается в больнице.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана также выясняет обстоятельства случившегося.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)