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Задержаны подростки, избившие прохожего палкой в Удельном парке
Сегодня, 15:39
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Задержаны подростки, избившие прохожего палкой в Удельном парке

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По данному факту следствие Приморского района возбудило уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали причастных к избиению 31-летнего незнакомца в Удельном парке. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел 18 августа. 

Пострадавший обратился за медицинской помощью с множественными переломами ребер и ушибами. Причиненные ему травмы были оценены медиками как тяжкий вред здоровью. По данному факту следствие Приморского района возбудило уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ. 

Накануне по подозрению задержали четверых подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Молодые люди избили потерпевшего палкой в ходе внезапного конфликта. Все материалы переданы в следственные органы. 

Ранее на Piter.TV: мужчина и женщина напали на незнакомца в Мурино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, удельный парк
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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