Задержаны подростки, избившие прохожего палкой в Удельном парке

По данному факту следствие Приморского района возбудило уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали причастных к избиению 31-летнего незнакомца в Удельном парке. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел 18 августа.

Пострадавший обратился за медицинской помощью с множественными переломами ребер и ушибами. Причиненные ему травмы были оценены медиками как тяжкий вред здоровью. По данному факту следствие Приморского района возбудило уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Накануне по подозрению задержали четверых подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Молодые люди избили потерпевшего палкой в ходе внезапного конфликта. Все материалы переданы в следственные органы.

Ранее на Piter.TV: мужчина и женщина напали на незнакомца в Мурино.

Фото: Piter.TV