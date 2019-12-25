Мужчина и женщина напали на незнакомца в Мурино

Пострадавший обращался в травмпункт с химическим ожогом глаз.

Полицейские задержали парочку, которая применила газовый баллончик в конфликте с незнакомцем в Мурино. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 24 августа на Графской улице. По подозрению поймали 37-летнего жителя Красногвардейского района и его спутницу из Выборгского района. Также они избили своего оппонента. Пострадавший обращался в травмпункт с химическим ожогом глаз.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, после чего их отпустили под обязательство о явке. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новой Ладоге двое мужчин жестоко избили и ограбили прохожего.

Фото: Piter.TV