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Мужчина и женщина напали на незнакомца в Мурино
Сегодня, 10:25
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Мужчина и женщина напали на незнакомца в Мурино

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Пострадавший обращался в травмпункт с химическим ожогом глаз.

Полицейские задержали парочку, которая применила газовый баллончик в конфликте с незнакомцем в Мурино. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Инцидент произошел вечером 24 августа на Графской улице. По подозрению поймали 37-летнего жителя Красногвардейского района и его спутницу из Выборгского района. Также они избили своего оппонента. Пострадавший обращался в травмпункт с химическим ожогом глаз. 

В отношении задержанных были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, после чего их отпустили под обязательство о явке. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Новой Ладоге двое мужчин жестоко избили и ограбили прохожего. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мурино, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия,

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