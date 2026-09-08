Конфликт с перцовкой на детской площадке в посёлке Дружная Горка устроили подростки 13 и 14 лет

Материалы будут переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних.

В Гатчинском районе Ленобласти установили двух участников инцидента на детской площадке. подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 5 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте с участием группы несовершеннолетних на детской площадке в посёлке Дружная Горка. По предварительным данным, подростки повредили имущество на площадке, а после замечания со стороны местных жителей распылили содержимое перцового баллончика. За медицинской помощью обратились трое человек, в том числе 11-летний ребенок.

Полицейские установили личности нападавших: подростки 13 и 14 лет. Материалы будут переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростков на профилактический учет и привлечения их родителей к ответственности.

Видео: МВД по СПб и ЛО