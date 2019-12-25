В Петербурге появится улица имени легендарного автогонщика Андрея Нагеля

Андрей Платонович Нагель – ключевая фигура автомобильной эпохи начала XX века. С 1902 по 1917 год он возглавлял журнал "Автомобиль", первое в России специализированное издание об автотранспорте.

Топонимическая комиссия Петербурга одобрила инициативу о присвоении имени знаменитого российского автогонщика и журналиста Андрея Нагеля новому проезду. Как сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский, улица расположится юго-западнее пересечения Волхонского и Киевского шоссе. Идея назвать объект в честь пионера отечественного автомобилизма поступила от главы телеканала ТНТ Тины Канделаки.

Андрей Платонович Нагель – ключевая фигура автомобильной эпохи начала XX века. С 1902 по 1917 год он возглавлял журнал "Автомобиль", первое в России специализированное издание об автотранспорте. Однако настоящую славу ему принесли победы на гоночных трассах. Особую известность Нагелю принесло участие во втором ралли Монте-Карло 1912 года. Вместе со штурманом Вадимом Михайловым он стартовал из Санкт-Петербурга 31 декабря 1911 года за рулем отечественного автомобиля "Руссо-Балт". Примечательно, что начальный отрезок этого сложнейшего маршрута пролегал как раз по Киевскому шоссе в направлении Пскова.

Российский экипаж преодолел суровые зимние дороги через Ригу, Страсбург и Леон, финишировав девятым в общем зачете среди 87 участников (в числе которых были Rolls-Royce, Mercedes и Peugeot). При этом у команды Нагеля был самый длинный маршрут. За это достижение гонщики получили специальный приз за наибольшую пройденную дистанцию, а император Николай II наградил Андрея Нагеля орденом Святой Анны 3-й степени.

История триумфа "Руссо-Балта" легла в основу художественного фильма "Битва моторов". Картина воссоздает дух эпохи первых автомобильных состязаний и путь российской техники к международному признанию. Съемки проходили в Петербурге, Москве и Черногории. В широкий прокат лента выйдет уже 8 октября текущего года.

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Фото: Piter.TV