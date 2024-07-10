Петербург стал местом съемки исторического фильма "Битва моторов"

Piter.TV. побывал на съемках фильма о первых российских автомобилях на Дворцовой площади.

Дворцовая площадь — в привычной суете: но сегодня здесь кипят не туристические прогулки, а киносъёмки. В самом сердце Петербурга идет работа над масштабным историческим фильмом "Битва моторов" — совместным проектом "Централ Партнершип" и компании "Кинослово" при поддержке Фонда кино.

Картина перенесёт зрителя в начало XX века — во времена, когда Россия только начинала мечтать о собственных автомобилях и больших победах в автоспорте. В центре сюжета — инженер Андрей Нагель, решившийся на невозможное: создать первые автомобили марки "Руссо-Балт" и выйти на трассу легендарного ралли Монако.

Машины с характером

Исторические автомобили здесь не просто декорация — они настоящие герои. Для съёмок воссозданы с нуля десять моделей начала XX века, а ещё десятки раритетных машин были доставлены из музеев.

Машины очень красивые. Какие-то сделаны специально под трюки, какие-то привезены. Все разные. Иван Янковский, актёр (исполнитель роли Андрея Нагеля)

Снимались Rolls-Royce "Серебряный призрак", Talbot 1912 года… Эти машины сами по себе произведения искусства. Тимур Шагиахмедов, художник-постановщик

Но работа с техникой той эпохи — непростой вызов.

У этого фильма действительно нет аналогов, даже сложно подобрать референс. Я не из тех, кто заявляет, что делает что-то принципиально новое. Но я поставил себе цель: раз эти люди смогли создать автомобиль и зимой преодолеть на нем более 3 000 км, то, наверное, у меня должно получиться снять об этом кино. А впереди — самое сложное: сцена гонки по бездорожью. Илья Маланин, режиссер

Люди своего времени

Актёры переосмысляют реальные судьбы и делают образы живыми. Герои фильма — не только исторические фигуры, но и тонкие характеры.

Лидия в нашем фильме — это собирательный образ. Я сделала стрижку, чтобы соответствовать образу женщины, идущей вразрез с ожиданиями эпохи. Она ходит со своим бульдогом, и это многое говорит о её характере. Паулина Андреева, актриса (исполнительница роли Лидии)

Нагель в начале — как машина. Замкнут, собран, в себе. Но по мере развития истории он становится другим — внутренний "мотор" оживает. Это всё про любовь, конечно. Иван Янковский, актёр (исполнитель роли Андрея Нагеля)

Гонка длиною в жизнь

"Битва моторов" — не просто фильм об авто, а о выборе своего пути. Автомобили в "Битве моторов" — лишь форма. Содержание — человеческие судьбы и эпоха выбора.

Премьера запланирована на осень 2026 года. А пока на Дворцовой — грохот моторов, крики "Мотор!" и блеск эпохи, которую собираются заново — с любовью к деталям и уважением к истории.

Фото: Централ Партнершип

Видео: Piter.tv