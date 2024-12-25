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В Петербурге идут съемки фильма о молодом заводчанине
Сегодня, 11:42
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В Петербурге идут съемки фильма о молодом заводчанине

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Премьера картины ожидается в следующем году.

На Кировском заводе снимают полнометражный фильм под названием "Иван расправил плечи" о молодом сотруднике предприятия. Об этом пишет 21 августа телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. 

В центре истории оказывается 18-летний отличник Ваня. Мать мечтает, чтобы он работал хирургом. Но жизнь сворачивает в другую сторону – на завод. Премьера картины ожидается в следующем году. 

На площадку 23 августа приедут свыше 200 молодых специалистов из 30 регионов России, работающих на промышленных предприятиях. Это должно помочь показать заводскую жизнь без киношной условности. 

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Фото: pxhere 

Теги: съемки, фильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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