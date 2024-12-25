В Петербурге идут съемки фильма о молодом заводчанине

Премьера картины ожидается в следующем году.

На Кировском заводе снимают полнометражный фильм под названием "Иван расправил плечи" о молодом сотруднике предприятия. Об этом пишет 21 августа телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В центре истории оказывается 18-летний отличник Ваня. Мать мечтает, чтобы он работал хирургом. Но жизнь сворачивает в другую сторону – на завод. Премьера картины ожидается в следующем году.

На площадку 23 августа приедут свыше 200 молодых специалистов из 30 регионов России, работающих на промышленных предприятиях. Это должно помочь показать заводскую жизнь без киношной условности.

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