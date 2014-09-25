В Петербурге начались съемки семейного фильма "Принц"

В Санкт-Петербурге стартовали съемки приключенческого фильма "Принц". Главные роли в картине исполняют бигли, а в центре сюжета – большое путешествие двух собак из Москвы в Петербург.

В Санкт-Петербурге начались съемки семейного приключенческого фильма "Принц". В центре истории – бигли Принц и Молли, и их путешествие из Москвы в Петербург. Вместе с четвероногими артистами в фильме снимаются Зоя Бербер, Константин Плотников и Максим Матузный.

С любыми животными сложно работать, всех животных сложно снимать. И они лишь до какой-то степени поддаются дрессуре. Бигли – не самая послушная порода, но именно своим хулиганским, непоседливым характером они идеально подходят к нашим героям. Анна Курбанова, режиссер

Также в фильме показана семья мальчика Артема, роль которого исполнил Максим Матузный. Его родителей сыграли Зоя Бербер и Константин Плотников, именно они отправятся на поиски сбежавшего питомца.

Мой папа – добряк. Это просто вечное солнечное излучение. По поводу того, что сын придумывает какие-то, может быть, глупости, папе кажется, что это суперидея, и надо все это сделать. Константин Плотников, актер, исполняет роль отца

Пока съемочная группа работает в Петербурге, впереди у четвероногих героев съемки в Великом Новгороде. Так что большое путешествие Принца только начинается.

Видео: Piter.TV

Видео-бекстейдж: предоставлено пресс-службой кинокомпании "Смарт Фильм"