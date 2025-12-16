Студенты НИУ ВШЭ сняли фильм об Индии "Скажи мне, гуру!"

В Санкт-Петербургском кампусе Высшей школы экономики впервые публично показали документальную картину "Скажи мне, гуру!". Её основой стали записи и наблюдения, которые студенты направлений "Медиакоммуникации" и "Медиапроизводство и медиааналитика" собрали во время поездки в североиндийский регион Пенджаб в октябре–ноябре 2023 года.

Зрителями премьеры стали более полутора сотен человек. В зале присутствовали сотрудники Генерального консульства Индии в Северной столице, учащиеся восточных и политических факультетов нескольких вузов (ВШЭ, СПбГУ, Герценовского университета), а также энтузиасты йоги, исполнители классического индийского танца и активисты местной диаспоры.

Над фильмом трудились около двух десятков студентов и преподавателей. Они выступали в роли операторов, режиссёров монтажа, актёров дубляжа и художников-оформителей. Постановкой, продюсированием и сценарием занимались четверокурсницы и четверокурсники Екатерина Карабанова и Данил Зиндуль. Авторы проекта брали интервью у наставников из индийского вуза-партнёра Lovely Professional University. В процессе они исследовали, как устроены религия, система образования, экономика, IT-сектор и культура Индии — и всё это через призму отношений между духовным учителем (гуру) и его последователями.

В перспективе картину представят на площадках индийской культуры. В частности, её покажут в рамках Международного дня йоги в Юсуповском саду (при содействии генконсульства Индии), на фестивале YOGAFEST 2026 и в московском Музее Востока. Параллельно студенты создают интерактивный путеводитель "Индия в Петербурге", который расскажет о культурных нитях, связывающих город на Неве с Индией.

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ