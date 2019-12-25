Глава МИД РФ указал на план Вашингтона в Европе в сфере энергетики.

Вашингтонская администрация при американском презиенте-республиканце Дональде Трампе планирует восстановить "Северные потоки" в акватории Балтийского моря выкупить их у европейски х представителей просто за бесценок для того, чтобы впоследствии диктовать региональному сообществу собственные цены на природный газ. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для телеканала RT India. Дипломат заметил, что при таком сценарии Белый дом разрешит немецкому правительству вернуть себе потерянное национальное достоинство и сказать о том, что "мы будем пользоваться трубопроводом". Однако после выкупа энергетического объекта Вашингтоном цены на ресурсы, проходящие по трубопроводу станут не результата договоренностей между Москвой и Берлином, а будут продиктованы американцами.

Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" - два взорванных газопровода, - заметил он. - Выкупить они хотят раз в 10 дешевле, чем европейцы вложили. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В Москве напомнили, что при администрации демократа Джо Байдена американская сторона заявляла о том, что "эти газопроводы не будут работать". Однако сейчас власти США обвиняют украинцев в том, что они взорвали эти трубопроводы, а американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям.

Рубио и Лавров по телефону обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран.

Фото: МИД России