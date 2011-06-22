Лавров: Запад пытается запретить российские газ и нефть, чтобы "наказать" Москву

Глава МИД РФ напомнили о том, как Индия относится к энергетическому кризису.

Коллективный Запад сейчас всеми силами пытается запретить российские природный газ и нефть, преследуя только собственную цель "наказать" Москву. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для телеканала RT India. Дипломат заметил, что власти в Нью-Дели осознают ситуацию, которая происходит в реальности. Он снова акцентировал внимание мировой общественности на то, что наше государство никогда никого не наказывает и всегда добросовестно выполняет взятые на себя обязательства по отношению к своим партнерам. При этом России не важно, идет ли речь о коллегах из дружественных или недружественных нам государств.

Сейчас пытаются запретить и наш газ, и нефть... Это совсем не тот форс-мажор, который постоянно вспоминают европейцы, когда категорически отказываются от контрактов на поставку российских энергоносителей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

