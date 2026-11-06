Трамп раскритиковал закон о запрете поставок топлива из РФ в США

Глава США оценил работу Джо Байдена и Конгресса на топливном треке.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пообещал рассмотреть закон, который фактически запрещает поставки российского дизельного топлива на территории США, назвал его плохим. Соответствующий комментарий политический деятель сделал в ходе общения с местными журналистами в Белом доме. Корреспонденты задали лидеру вашингтонской администрации вопрос о том, что он планирует делать с федеральным законом о том, что в США власти запрещают разгрузку этого вида топлива. Известно, что документ был принят Конгрессом и подписан 46-ым президентом-демократом Джо Байденом.

Тогда это, наверное, довольно плохой закон. Конечно, я его рассмотрю. Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео: Белый дом