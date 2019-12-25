Трамп рассказал о встрече с Дмитриевым и подготовке соглашения по Украине

Глава США сообщил о подготовке мирного соглашения, которое затронет всю Европу.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал во время рабочих контактов с журналистами в вашингтонской администрации. Политический деятель добавил, что при этом 5 ноября у него не было никаких контактов с украинской делегацией. Вместо подробностей приема у себя гостя из Москвы, лидер США раскрыл некоторые подробности о готовящемся соглашении по украинскому мирному урегулированию.

Да. <...> Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали... Это будет крупное соглашение... Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге Дональд Трамп, глава США

Напомним, что следующий раунд переговоров делегаций из России, Украины и США запланирован на 10-11 ноября. Мероприятия пройдут в Абу-Даби. На официальной встрече стороны обсудят гарантии безопасности. Кремлевскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине.

Фото: Белый дом