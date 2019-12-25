В Белом доме анонсировали масштабное соглашение, которое затронет всю Европу, а не только Украину.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп обратил внимание на гибель гражданских лиц в России от ударов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе разговора с местными журналистами на рабочей встрече в вашингтонской администрации. Политический деятель отреагировал на голословные обвинения в адрес Москвы из-за якобы осуществляемых атак на мирное население. Глава Сша заметил, что жертв в вооруженном конфликте очень много. Он добавил, что поднимал проблему во время своих контактов с украинской делегацией. Также президент Сша анонсировал много новых событий в ближайшие дни.

Знаете, Россия тоже теряет гражданское население... Мы собираемся сделать много вещей. Вы увидите много вещей в течение следующей недели, двух недель. Дональд Трамп, глава США

Гава Белого дома выразил уверенность, что противостояние между Москвой и Киевом завершится "очень скоро". Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского мирного урегулирования, а также может охватить весь европейский регион.

Трамп заявил, что не собирается отправлять в отставку главу Пентагона.

Фото: Белый дом