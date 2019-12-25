Трамп заявил, что не собирается отправлять в отставку главу Пентагона

Глава США оценил вероятную кадровую перестановку после выборов в Конгресс.

Американскй президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять министра военного ведомства Пита Хегсета. Соответствующее заявление глава государства сделал перед журналистами, выступая перед строителями нового банкетного зала Белого дома. Лидер вашингтонской администрации уточнил, что шеф Пентагона хорошо справляется со своими обязанностями. Пресса задала вопрос президенту о том, хотел ли он, чтобы нынешний шеф Пентагона занял место республиканки Марши Блэкберн в Сенате Конгресса США.

Нет, я полагаю, что он очень хорошо справляется... Хегсет был бы очень популярным.... Однако я об этом ничего не слышал. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что американский телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дональд Трамп обсуждает с помощниками возможную отставку Пита Хегсета. По сведениям от данного СМИ, политик интересуется, следует ли шефу Пентагона оставаться на своем должностном посту после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США.

Трамп пообещал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

Фото: Белый дом