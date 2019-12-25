Глава США заметил, что не ставит перед собой цели о четких сроках мирного урегулирования украинского конфликта.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассмеялся во время интервью местной газете The New York Post, когда журналисты попросили политического деятеля из вашингтонской администрации прокомментировать заявление украинского коллега Владимира Зеленского о том, что американские переговорщики хотят добиться мирной сделки России и Киева за декабрь 2026 или январь 2027 года. Услышав эти слова, лидер Белого дома засмеялся и переглянулся с помощником, который находился в этот момент в кабинете.

Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?... Я просто хочу, чтобы он был завершен. Я бы хотел однажды добиться этого, но для танго нужны двое. Посмотрим, что будет происходить. Дональд Трамп, глава США

Глава США пояснил, что не ставит перед собой четкие сроки урегулирования украинского вооруженного конфликта.

Трамп: Иран на минувшей неделе стал активнее наносить удары ракетами и БПЛА.

Фото: YouTube / The New York Post