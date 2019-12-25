С 28 ноября в трех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
В Василеостровском районе до 1 декабря проезд затруднится по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы. А закроют движение в направлении от Уральской улицы к Сазоновской улице.
Фото: пресс-служба ГАТИ
В Калининском районе в связи с ремонтом трамвайных путей по 11 декабря ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Брянцева.
Фото: пресс-служба ГАТИ
В Петродворцовом районе из-за строительства инженерных сетей до 11 января 2027 года будет затруднен проезд в Ломоносове по Владимирской улице от Петровского переулка до Александровской улицы.
Фото: пресс-служба ГАТИ
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
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