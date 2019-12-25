Театральные билеты в Петербурге подорожали почти на треть за два года.

Средняя стоимость билета в театры Петербурга за период с января по октябрь 2026 года составила 3165 рублей. За год показатель увеличился на 9,6 %, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — на 29,2 %. Такие данные приводят "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на расчёты сервиса "Кассир.ру".

Рост средней цены связан не только с удорожанием билетов, но и с изменением предпочтений зрителей. По словам коммерческого директора ГК "Кассир.ру" Екатерины Каменевой, посетители стали чаще приобретать места в более дорогих секторах залов.

Это подтверждает и структура продаж. В 2026 году на билеты стоимостью более 5 тысяч рублей пришлось 18,1 % от общего количества проданных билетов. За год доля этой категории увеличилась на 2,7 процентного пункта, а за два года — на 8,1 процентного пункта.

Ещё 25,5 % продаж составили билеты стоимостью от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Пиотровский рассказал о судьбе переданного в Мариинский театр органа из церкви Святой Екатерины.

Фото: Piter.TV