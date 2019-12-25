Инцидент произошел во дворе дома на улице Здоровцева.

Красносельский районный суд вынес приговор жителю Петербурга, который угрожал пистолетом подросткам во время их тренировки. Мужчине назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент случился вечером 13 апреля во дворе дома на улице Здоровцева. Нетрезвый прохожий подошел к юным спортсменам и попросил воды. Получив отказ, он ушел, но вскоре вернулся с оружием в руках. Нецензурно выражаясь, петербуржец вновь потребовал воды и заявил, что ребята не умеют играть.

Напуганные подростки рассказали о случившемся взрослым, после чего в ситуацию вмешались правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".

В ходе разбирательства фигурант признал вину. Он объяснил, что вода была нужна ему, чтобы отстирать с брюк собачью шерсть. С учетом того, что фигурант ранее не был судим и имеет постоянную работу, суд признал его виновным в хулиганстве и назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Изъятый пневматический пистолет судья постановил уничтожить.

Ранее мы сообщали, что рецидивист угрожал подросткам оружием из окна своей квартиры в Петергофе.

Фото: Piter.TV