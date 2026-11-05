ГАТИ выдала ордер на проведение юбилейного турнира "Трофеи Северной Пальмиры"

Государственная административно‑техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для проведения пятого юбилейного международного командного выставочного теннисного турнира "Трофеи Северной Пальмиры". Соответствующее заявление сделали журналисты издания "Петербургский дневник". Известно, что масштабные соревнования запланированы в период с 27 по 29 ноября в КСК "Арена" на Крестовском острове (Футбольная аллея, 8). На корте сойдутся команды "Львы" и "Сфинксы". Крое основных матчей, программа мероприятия порадует гостей разнообразными активностями. Ожидаются встречи си афтограф-сессии с известными личностями, а также челленджи, мастер-классы для молодежи, матчи капитанов, пресс-конференции.
Напомним, что данный турнир основан Санкт‑Петербурге в 2022 году. Событие успело стать заметным в теннисном календаре, потому что в нём регулярно участвуют спортсмены, входящие в топ‑20 и топ‑100 мирового рейтинга. Заказчиком турнира выступает ООО "ФОРМУЛА ТХ". Работы по подготовке спортивной площадки ведутся с 23 ноября по 2 декабря 2026 года.
За неделю ГАТИ Петербурга не выдала ни одного внепланового ордера.
Фото: pxhere.com
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