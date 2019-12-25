После ДТП в Сосновом Бору госпитализировали трехлетнюю гражданку США

Её бабушка за рулем не справилась с управлением и съехала в кювет.

В Ленобласти под Сосновым Бором случилась серьезная авария, в которой пострадали две девочки, одна из них гражданка США. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 66-летняя автомобилистка не справилась с управлением и вылетела с автомобильной трассы в кювет. Легковушка врезалась в дерево.

Женщину с сочетанной автотравмой, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной головы, ушибом грудной клетки, закрытым переломом правой плечевой кости, оскольчатым переломом правой локтевой кости со смещением, закрытым переломом левой бедренной кости доставили в больницу. Пострадавшая от госпитализации отказалась.

Пятилетняя девочка была доставлена в больницу, но после помощи была отпущена домой. Трехлетняя девочка, гражданка США в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу с множеством травм. Она со своей матерью ранее приехала к бабушке в гости из Америки.

Вечером 2 августа страшная авария парализовала движение на М-11 в сторону Москвы.

Фото: Piter.tv