Страшная авария парализовала движение на М-11 в сторону Москвы

На трассе столкнулись две фуры: один водитель погиб, второго зажало.

Вечером 2 августа в Тосненском районе Ленобласти произошла смертельная авария. На 582-м километре платной трассы М-11 "Нева" столкнулись две фуры Scania и Volvo. В сети появилось видео с места происшествия.

Оба грузовика ехали в сторону Москвы. Около 19 часов 35-летний водитель Volvo, вероятно, уснул за рулем и врезался в другую фуру. Обе машины перевернулись. Виновник аварии погиб на месте происшествия, второго водителя зажало внутри грузовика. Его госпитализировали с переломами.

На месте ДТП образовался огромный затор длиной около пяти километров. Полностью парализовало движение других автомобилистов в сторону Москвы, частично в направлении Петербурга. На месте аварии работают экстренные службы.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург