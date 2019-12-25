Экс-полицейский получил три года колонии за смертельное ДТП в Тихвине

Водитель не пропустил пенсионерку на "зебре".

Суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который стал виновником ДТП со смертельным исходом в Ленинградской области. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии‑поселении, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года на улице Карла Маркса в Тихвине. Следствие установило, что водитель не уступил дорогу 83‑летней женщине, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Полученные в результате наезда травмы оказались несовместимы с жизнью — пожилая женщина скончалась в больнице.

В ходе расследования сотрудники СК проанализировали записи с камер видеонаблюдения, провели ряд экспертиз и опросили свидетелей происшествия. На основании собранных доказательств суд признал экс‑правоохранителя виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти пассажир Opel погиб при столкновении с грузовиком.

Фото: Piter.TV