На КАД в Красногвардейском районе в аварии погибли 2 человека

Также пострадали дети 15, 5 и 2 лет, самый младший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

На внутреннем кольце КАД в Красногвардейском районе произошло ДТП со смертельным исходом. О деталях аварии рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 33-м километре внутреннего кольца КАД 2 июля в 23:35 42-летний водитель Kia столкнулся с прицепом и машиной МАЗ под управлением 41-летнего водителя. Спецтехника удаляла в это время дорожную разметку.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 35-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Женщина в момент столкновения находилась на переднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

В ДТП также пострадали трое несовершеннолетних 15, 5 и 2 лет, которые ехали без детских удерживающих устройств. Все дети находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, самый младший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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