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Мотоциклист скончался после столкновения с Volvo на КАД Петербурга
Сегодня, 11:45
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Мотоциклист скончался после столкновения с Volvo на КАД Петербурга

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За год байкера привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 194 раза.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП на Кольцевой автодороге, в котором погиб байкер. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.  

Накануне на 65-м километре трассы 42-летний водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и столкнулся с Volvo 58-летнего мужчины. Авария случилась на крайней правой полосе в районе развязки Московского шоссе и Витебского проспекта. 

Мотоциклист скончался до приезда скорой медицинской помощи. Было установлено, что за год его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 194 раза. Все причины и обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: в аварии под Выборгом погиб пассажир Nissan. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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