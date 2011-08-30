Мотоциклист скончался после столкновения с Volvo на КАД Петербурга

За год байкера привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 194 раза.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП на Кольцевой автодороге, в котором погиб байкер. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне на 65-м километре трассы 42-летний водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и столкнулся с Volvo 58-летнего мужчины. Авария случилась на крайней правой полосе в районе развязки Московского шоссе и Витебского проспекта.

Мотоциклист скончался до приезда скорой медицинской помощи. Было установлено, что за год его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 194 раза. Все причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: в аварии под Выборгом погиб пассажир Nissan.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП